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Tepebaşı'nda 380 ton tekstil atığı çöp olmadı

Tepebaşı Belediyesi’nin, “Eskiler Geri Dönsün” sloganıyla hayata geçirdiği tekstil atıklarının toplanması projesinde şu ana dek 380 ton tekstil atığı toplandı.

Tepebaşı Belediyesi'nin, “Eskiler Geri Dönsün” sloganıyla hayata geçirdiği tekstil atıklarının toplanması projesinde şu ana dek 380 ton tekstil atığı toplandı.


Tepebaşı'nın merkezdeki mahallelerine yerleştirilen 123 adet kumbara ile yürütülen projede, projenin başladığı 2017 Kasım ayından bu yana toplamda 380 ton tekstil atığı toplandı. Pamuk ipliği, yün ipliği, suni iplik, sentetik iplik, tabii ve suni ipek ipliği dokumaları, örme mamulleri, halı, kilim, ayakkabı gibi eşyalardan oluşan tekstil ürünleri, ayrılmadığı takdirde şehrin çöp depolama sahalarına gidiyor. Hem depolama sahalarının ömrünü uzatmak hem de tekstil atıklarını ekonomiye tekrar kazandırmak amacı ile başlatılan tekstil atıklarının toplatılması projesi için Tepebaşı Belediyesi, merkezde bulunan 35 mahalleye 123 adet kumbara yerleştirdi.


Yerleştirilen kumbaralar ile 2019 yılının ilk 3 ayında 43 ton, projenin başladığı 2017 Kasım ayından bu yana toplamda 380 ton kullanılmış tekstil ürünü geri dönüşüm zincirine dahil edildi. Bu sayede depolama alanları daha verimli kullanılabilirken, tekrar kullanılabilecek kıyafetlerin yeniden kullanım için ayrılması ekonomiye katkı sağladı.

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