Tepebaşı'nda 7 ayda bin 123 köpek kayıt altına alındı

Tepebaşı'nda 2021 yılının Temmuz ayından itibaren 185'i yasaklı cins olmak üzere toplamda bin 123 köpek kısırlaştırılarak kimliklendirildi.

Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kedi ve Köpeklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 14 Temmuz 2021 tarihinden bugüne toplamda bin 123 köpek çip takılarak kimliklendirildi. Tepebaşı ilçesinde kayıt işlemleri yapılan köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen ‘PETVET' adlı veri sistemine kaydedildi. Bu kapsamda "Yasaklı cinsler" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinslerinden 185 köpek, kısırlaştırılarak son gün olan 14 Ocak tarihine kadar Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kayıt altına alındı.