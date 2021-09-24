Tepebaşı'nda atık toplama hizmeti

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mavi Masa'ya ulaşan vatandaşların, bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı, gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler; bahçe ve budama atıklarını cuma günleri, kül ve cüruf atıklarını her gün, mobilya ve ev eşyası atıkları çarşamba günleri ve tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere salı ve çarşamba günleri alıyor. Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.

Evden atık alma hizmetinden yararlanan kent sakinleri memnuniyetini belirtirken, yetkililer de temiz bir çevre için herkese görev düştüğünü belirtiyor.