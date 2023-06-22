Tepebaşı'nda bereket paylaştıkça çoğalıyor

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor. Aşevinde her gün 500 kişilik yemek, hijyen kuralları çerçevesinde özenle titizlikle pişiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde uzman personel tarafından titizlik ile hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Tepebaşı Belediyesi, günlük 500 kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehir halkının, Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışında bulunabilecekleri belirtildi.