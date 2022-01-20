Tepebaşı'nda can dostlar unutulmuyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için mama ve yiyecekleri ilçenin çeşitli yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Yetkililer konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımız sürüyor. Eskişehir'i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkün. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek” dedi.

“Otomobilleri kontrol edelim”

Vatandaşların otomobillerini çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden yetkililer, hayvanların içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapılabileceğini, yemek artıklarının kuytu köşelere bir kap su ile birlikte bırakılmasının hayvanların hayatını kurtaracağına da dikkat çekiyor. Kuşlar için de zorlaşan hava şartlarında ekmek kırıntılarının hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen yetkililer, sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatarak donmasının engellenebileceğini vurguluyor. Ayrıca yaralı veya hasta olduğu düşünülen bir sokak hayvanı fark edildiğinde, vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiği de belirtiliyor.