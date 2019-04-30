Tepebaşı'nda çiftçi kursları

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, düzenlenen kurslarla ilgili yaptığı açıklamada, ilk olarak 88 saat olarak düzenlenen “Meyve Ağaçlarında Aşılama” kursunda 55 üretici katıldığını belirtti. Sever, üreticilere, meyve yetiştiriciliği, meyve hastalık ve zararlıları, dikim, toprak hazırlığı, gübreleme, budama ve aşılama konularındaki 124 saat olarak düzenlenen Sebze Yetiştiriciliği kursunda ise, fide yetiştiriciliği, dikim, yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlı konularında 38 üreticiye kurs verildiğini anlattı.

Düzenlenen iki kurs sonucunda 93 üreticiye sertifika verildiğini belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin ilk koşulunun tekniğine uygun üretimle mümkün olduğunu ve bu anlamda üreticilere ücretsiz olarak düzenlenen çiftçi kurslarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Düzenlenen kurslarda hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilen eğitimler sayesinde, üretici ve yetiştiricilere bilgi ve becerilerinin üst düzeye çıkarılmasına imkân tanındığını ifade eden Sever, gelen talepler doğrultusunda çiftçi kurslarını düzenlenmeye devam edecekleri belirtti.