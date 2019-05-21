Tepebaşı'nda çocuklar sağlık ile gülümsüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret ödemeden muayene ve tedavi olan çocuklar, geleceğe sağlık ile gülümsüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet sağlayan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, halk sağlığı konusunda öne çıkan en önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında Şirintepe Mahallesi'nde hizmete giren merkezde bugüne kadar on binlerce çocuk sağlık taramasından geçirilerek tedavisi yapıldı. Rutin muayenelerin yanı sıra acil polikliniği ile de önemli bir sağlık imkanı sunan merkezde, çocuklara florlama da yapılıyor. Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ilk olan merkez, tasarım ve işleyişi ile çocukların da korkarak değil severek gittiği bir yer durumunda. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor, bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişlere kavuşuyor. Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sadece ağız sağlığı ile de ilgilenmeyip, 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hakkındaki değerlendirmesinde, diş sağlığının erken yaşta kontrol altına alınmasının önemine değinerek, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni yaşama geçirmiştik. Merkezimizde sunduğumuz hizmetler ile çocuklarımız diş hekimi korkusu yaşamıyor, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak sağlıklı gülüşlere kavuşuyorlar. Ücretsiz olarak sağladığımız bu hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı arttıkça, sağlıklı dişlere sahip olma oranları da artıyor. Bu koruyucu hekimlik uygulaması sadece bir sağlık projesi değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik örneğidir. Tepebaşı Belediyesi, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hayata geçirdiği örnek işler ile anılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 1 pedodontist, 5 diş hekimi, 6 diş hekimi asistanı, 1 psikolog, 2 danışma görevlisi, 2 temizlik personeli ve 1 güvenlik görevlisi ile hizmet veriyor.