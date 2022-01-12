Tepebaşı'nda enerji verimliliği ele alındı

Dr. Haydar Aras, enerji verimliliğinin önemini anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği söyleşi etkinlikleri ile bilgilendirici konuları kent halkına uzmanların gözünden aktarmaya devam ediyor. Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Aras, enerji verimliliğinin önemini ele aldı. Aras, programda Enerji verimliğinin artırılması, enerji tüketimin azaltılması, alternatif enerji kaynaklarının geleceğimiz açısından öneminden bahsetti.

Aras söyleşi sonunda yaptığı konuşmada, “Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ahmet Ataç başkanımız yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Çevreye önem veriyor. İlerleyen günlerde daha güzel çalışmaların olacağına inanıyorum” dedi.