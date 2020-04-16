İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı'nda ‘Evde Kal' yayınları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği #EvdeKal Yayınları ile korona virüs sürecinde bilgilendirici ve sağlıklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen yayınlarda uzmanlar, evlere konuk oluyor.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, korona virüs ile mücadele kapsamında evlerde kalınması gereken bir süreçten geçilirken, gerçekleştirdiği #EvdeKal Yayınları etkinliğini sürdürüyor. Instagram üzerinden düzenlenen etkinliğin üçüncüsünde, Diyetisyen Dilara Karakaya evlere konuk olacak. Karakaya yayında, “Evde kalırken sağlıklı beslenme” konusunu ele alacak. Etkinlik, 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek.


#EvdeKal Yayınları, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin “esktgm” Instagram hesabından izlenebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.