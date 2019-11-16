Tepebaşı'nda Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, üstyapı çalışmaları kapsamında kırsal ve kent merkezinde bulunan mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapısı sorunsuz bir Tepebaşı için çalışmalarına olarak devam ediyor. Kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerdeki pek çok noktada eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, 9 mahallede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler; Çamlıca Mahallesi'nde asfalt onarım ve tretuvar, Zincirlikuyu Mahallesi'nde kilit taş döşeme, Bahçelievler ve Batıkent Mahallesi'nde tretuvar onarım, Kumlubel Mahallesi'nde tretuvar yenileme, Tunalı ve Güllük Mahallesi'nde tretuvar onarım ve asfalt yama, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde asfalt yama ve Çukurhisar Mahallesi'nde de yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.