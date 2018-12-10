Tepebaşı'nda genç karikatüristler yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen 7'nci dönem karikatür atölyeleri, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılımı ile sürüyor. Karikatür atölyelerini gerçekleştiren karikatüristler Atilla Yakşi, Yaşar Arda, Erol Büyükmeriç, Vicdan Özer, Alper Tümay Tok ve Tarık Erşan katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini öğretiyor. Cumartesi günleri 16 öğrencinin katılımı ile devam eden karikatür atölyeleri, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleştiriliyor.

Yeni karikatüristlerin yetişmesine ev sahipliği yapan Karikatürlü Ev ile ismi ölümsüzleştirilen merhum Prof. Atila Özer'in eşi, karikatürist Vicdan Özer, “İnsanın eşini kaybetmesinden sonra adının böyle güzel yaşatıldığını görmek çok güzel bir şey. Bundan dolayı tabi ki mutluyum çünkü birçok sanatçıya kısmet olmayan bir durum. Bu güzel jestten ötürü de her zaman Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a şükran duyuyorum. Miniklerimizin burada çalışarak gelecekte usta olacaklarını düşünmek, mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Karikatürist Yaşar Arda, “Biz burada 7 yıldır karikatürist yetiştiriyoruz. Bu uzun süreçte karikatürle ilgilenen çocuklarımızın sayısı ile birlikte öğretici karikatüristlerin de sayısı arttı. Bu anlamda aramıza 2 karikatür eğitmeni arkadaşımız daha katıldı. Atila Özer elimizden tutmamış olsaydı bizler bugünlere gelemezdik, bu yüzden biz de gençlere yol göstermeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bir diğer karikatürist Atilla Yakşi de, “Atila Özer, dünyada bulunan 30 karikatür müzesinden birini kentimize kazandırmış bir değerdir. Eskişehir'de karikatürcülerin yetiştirildiği, bu sanata ilgi duyanların cevap bulabildiği böyle bir merkez kazandırılması da çok kıymetli. Bunun için Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Burada 7 yıl gibi uzun bir süredir atölyeler yapıyoruz. Buraya çocuklarımız bir merak ve istekle geliyorlar, bizleri geçeceklerine de inanıyorum. Karikatür camiasına verilen bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karikatürist Alper Tümay Tok ise, “Miniklerimizi hamur gibi görebiliriz. Onlara şekil vermek üzere bir şeyler veriyoruz ve çok hızlı geri dönüş alıyoruz. Farklı teknikler öğrenmeleri adına farklı hocalardan karikatür öğrenebilmeleri büyük bir imkan. Atila Özer gibi dünya markası bir hocamızın adını taşıyan bu güzel mekanda, yeni nesillere karikatürü sevdirmek örnek bir iş diyebiliriz. Bu anlamda Tepebaşı Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz” diye belirtti.

Bir diğer karikatürist Tarık Erşan, çocukların heyecan ve isteğine dikkat çekerek, “Çocuklarda en dikkat çeken unsur, heyecan ve istekleri. İnanıyorum, bu merak ve istek onları başarılı kılacaktır. Çizime ve karikatüre dair teknik bilgiler öğreniyorlar, pratik yapıyorlar. Karikatür sanatına verdiği desteklerden ötürü Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz” dedi.