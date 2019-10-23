İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı'nda gençler Avrupa fırsatlarını tanıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlerin Avrupa fırsatlarını tanımaları amacı ile faaliyetlerini sürdüren Eurodesk ağının temas noktası olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.


Avrupa Dayanışma Programı hakkında 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen son bilgilendirme toplantısına da gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 40 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda gençlik merkezi çalışanları, gençlere Avrupa'da 1 yıla kadar nasıl gönüllülük yapabilecekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Programın avantajları, nasıl proje bulunabileceği, başvuruları esasları ve kabul aldıktan sonra yapılması gereken işlemler gibi konuların ele alındığı toplantıda gençlere kapsamlı bilgiler verildi. Avrupa Dayanışma Programı, gençleri 1 sene boyunca tamamen ücretsiz biçimde Avrupa'da gönüllülük yapabilmelerini sağlıyor.


18-30 yaş arası gençlerin katılabildiği programa dair bilgilendirme toplantılarından haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesapları üzerinden Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ni takip edebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.