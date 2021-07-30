Tepebaşı'nda hafriyat temizliği devam ediyor

Bilecik Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Kızılinler, Yusuflar ve Yeni Akçayır Mahallesi'nde devam etti.

Belediye ekipleri bölgedeki atıkların temizlenmesi için çalışırken, son olarak Kızılinler, Yusuflar ve Yeni Akçayır Mahallesi'nde hafriyat temizliği yapıldı. Çalışmalarda ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı. Yetkililer, hafriyat atıklarının gelişigüzel şekilde değil belirlenen alanlara bırakılması gerektiğine dikkat çekti

Belediye yetkilileri, atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Çevre temizliğinin, herkesin duyarlılığı ile sağlanabileceğini kaydeden yetkililer, tüm uyarılara rağmen hafriyat atıkları ile çevrenin kirletilmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer, çevreyi kirleten kişilere karşı tüm vatandaşların hassasiyet göstererek ihbarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Tadilat atıkları ücretsiz alınıyor

Öte yandan 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıkları, Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak alınırken, 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor. Ayrıca evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişi ya da kuruluşlardan, atıkların döküm sahasına götürüldüğüne dair fiş talep etmeleri, böylelikle doğanın korunmasına katkıda bulunmaları istendi.