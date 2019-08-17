İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı'nda haşere ile mücadele aralıksız devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında haşereyle mücadeleye ilçe merkezleri ve kırsalda hız kesmeden devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yıl boyunca gerçekleştirdikleri haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yaz-kış larva ve uçkun ilaçlamasını sürdürüyor. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami, okul gibi kurumlarda da gelen talepler doğrultusunda ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olan ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak süreceğini belirtirken, vatandaşların ilaçlama konusundaki istek ve şikayetlerini Mavi Masa'nın 444 44 26 numaralı telefonu arayarak iletebileceklerini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.