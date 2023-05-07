Tepebaşı'nda iklim değişikliğine dikkat çekildi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İklim Değişikliği Pankart Tasarım Atölyesi'nde bir araya gelen katılımcılar, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla pankart hazırladı.

İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışı sayesinde çevrenin Oscar'ı olarak da bilinen Uluslararası Energy Globe Ödülü'nü Türkiye'ye ilk defa getiren Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Tepebaşı İklim Sözcüleri ve X Desing Factory iş birliğinde İklim Değişikliği Pankart Atölyesi gerçekleştirildi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda eğitmenler Aysu Bekar ve Özgür Can Akdağ'ın katılımıyla gerçekleşen atölyede, katılımcılar iklim kriziyle ilgili sloganların ve resimlerin yer aldığı pankartlar hazırladı.

Pankartlar ve çocukların resimleri 12 Mayıs'ta sergilenecek

İklim Değişikliği Pankart Atölyesi sonrası hazırlanan pankartlar ve Eko Okul bünyesindeki çocukların hazırlamış oldukları resimler, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla sergilenecek. Espark AVM'nin giriş katında yer alacak serginin açılışı 12 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sergi 15 Mayıs'a kadar gezilebilecek.