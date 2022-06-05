Tepebaşı'nda iklim krizi çalıştayı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştayda; iklim değişikliği, tarım gıda ve su, enerji, kentler, kırılgan gruplar ve savunuculuk ile afetler ve sağlık konu başlıkları ele alındı. Konularla ilgili sorunların çözümleri çalışma gruplarında tartışılırken, ortaya çıkan sonuçlar da gün sonunda sunum eşliğinde aktarıldı.

Çalıştaya katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 39 gönüllüyü tebrik etti. Başkan Ataç, “İklim değişikliği en az 30 yıldır şiddetle sürüyor. Bazı ülkeler bunu önlemek için yanaştı kimisi yanaşmadı. Menfaatler çatıştı. Sonunda görüldü ki bu önlenmezse dünyamızı çeşitli felaketler bekliyor ki bugün de bir yağmur, sıradan bir şekilde yağmıyor. Normalde mayıs aylarında 40 ikindi yağmurları olurdu. Hiçbir yeri göllendirmeden yağıp geçerdi. Bu istikrarlı bir yağış olduğu için toplanması ve tasarruf edilmesi kolaydı. Şimdi bir yağıyor, zararlar veriyor, o su da bir işe yaramıyor çünkü tutamıyorsun. Neticede iklimsel değişikliğin çok ciddi zararlarını görüyoruz. Bu arada farkındalık çok önemli. Sizlerle beraber bu çalışmaları genişleterek, büyüterek hareket etmemiz gerekiyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizler bu işin en önemli adımını atan kişilersiniz. Projelerde gönüllüler her zaman çok kıymetlidir. Bir şekilde bu çalışmaları Türkiye'ye duyurmamız lazım çünkü Tepebaşı bu konuda gerçekten çok mesafe aldı. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda. Geçen hafta Almanya'da bu Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezimizi anlattım. İnanın bizden başka bu tür proje anlatan olmadı. O açıdan bu avantajlarımızı da kullanarak iklimsel ısınmanın karşıtı bir önlem almamız lazım. Tekrar sizlere, verdiğiniz emeklere teşekkür ediyorum” dedi.