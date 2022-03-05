Tepebaşı'nda “İklim Sözcüleri Eğitimleri” sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği, “Tepebaşı İklim Sözcüleri” programı devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, insan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışı ile kurum bünyesinde yürüttüğü iklim çalışmaları ve kurumsal yapılanması ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İklim Sözcüleri eğitim programının 5'inci ve 6'ncı eğitimleri gönüllülerin katılımı ile gerçekleştirildi. 5'inci eğitim programı “İklim Değişikliği ve Tarım” konusu ile Prof. Dr. Engin Kınacı tarafından ele alındı. Kınacı, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın tarıma etkileri, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılması için alınabilecek önlemler, sera gazı salımına tarımın katkıları ve azaltılmasında yapılabilecekler konularında aktarımlarda bulundu. 6'ncı eğitimde ise “İklim Değişikliği ve Gıda” başlığında ise Prof. Dr. Gülcan Kınacı, katılımcılar ile bir araya geldi. Sürdürülebilir beslenme, gıdaların sera gazı emisyonu ve su ayak izi, sürdürülebilir beslenme modelleri, sürdürülebilir beslenme alternatifleri ve yerel gıda ürünlerinin sürdürebilirlik açısından önemi konuları, Kınacı tarafından iklim sözcülerine anlatıldı

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, İklim Sözcüleri programı kapsamında düzenlenen eğitimlerinin devam edeceğini bildirdi.