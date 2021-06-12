Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığı kapsamında yaptığı çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürürken Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün larvasit ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamaları tüm bölgede devam ediyor. Sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekipler, Tepebaşı ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak Ertuğrulgazi, Çamlıca, Batıkent, Esentepe, Sütlüce, Şirintepe, Uluönder, Sakintepe, Yeşiltepe, Yukarı Söğütönü, Aşağı Söğütönü, Şarhöyük, Satılmışoğlu, Sazova (Karabayır-Elmalı Mevkii), Gazipaşa, Karagözler, Boyacıoğlu, Emirceoğlu, Alınca, Mamure, Işıklar, Yeni Mahalle, Şeker, Mustafa Kemal Paşa, Güllük, Bahçelievler, Zincirlikuyu, Hayriye, Cumhuriye, Hacı Seyit, İhsaniye, Tunalı, Ömerağa, Muttalip, Fevziçakmak, Kumlubel, Keskin, Çukurhisar ve Fatih Mahallesi'nde ilaçlama çalışması yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar kullanıldığını belirtti. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personelinin, gün içinde ve gece saatlerinde düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarının, hava koşullarının el verdiği sürece devam edeceği kaydedildi.