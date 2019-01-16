Tepebaşı'nda kar ve buz ile mücadele sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'de etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte kar ve buz temizleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kaldırımlarda buz kırma ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yol ve kaldırımlarda 7/24 esası ile mesaisini sürdürürken, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba gösteriyor. Özellikle okul ve hastane gibi yoğun kullanım alanlarının çevreleri başta olmak üzere geniş çaplı bir çalışma sürdürülürken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Eskişehirli vatandaşların ulaşım konusunda bir aksaklık veya sorun ile karşılaşmaması için teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların kar ve buz temizliği konusunda Tepebaşı Belediyesi'ne 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından ulaşabileceği bilgisini verdi.