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Tepebaşı'nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi.


Üç vardiya halinde 7/24 mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için küreme çalışması gerçekleştiriyor. Öte yandan yollarda da tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Merkez ve kırsal mahalle sakini vatandaşlar, kar ve buz ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların aralıksız olarak süreceğini ifade etti.

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