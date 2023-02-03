İhlas Haber Ajansı

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Tepebaşı'nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışına tuzlama ve küreme çalışmaları ile hızlı bir şekilde müdahale etti.


Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarına hız verdi. 3 vardiya halinde 7/24 mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için küreme çalışması gerçekleştiriyor. Öte yandan yollarda da tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmaların aralıksız olarak süreceğini ifade etti.

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