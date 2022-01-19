Tepebaşı'nda karla mücadele 7-24 sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının kent sakinlerini olumsuz etkilememesi için çalışmalarına devam ediyor. 3 vardiya halinde 7/24 mesai yapan belediye ekipleri, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Tecrübeli belediye personeli; 2 adet kepçe, 7 adet beko loder küreyici, 6 adet bobcat, 2 adet greyder ve 3 tuzlama aracı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yollarda gerçekleştirilen küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kaldırım temizleme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, kent halkının yaya ulaşımında sorun yaşamaması adına kaldırımlardaki kar ve buzları temizliyor.

Belediye yetkilileri uyardı!

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda aralıksız olarak süreceğini belirtiyor. Yetkililer ayrıca vatandaşlardan yola çıkmadan önce araçlarında gerekli önlemleri almalarını ve mutlaka kış lastiği kullanmalarını istedi.