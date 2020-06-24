İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı'nda metruk ve riskli binalar tek tek yıkılıyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkımını sürdürüyor.


Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk ve riskli bina ile enkazların; zararlı ve yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla yıkım işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda bölge genelindeki metruk ve riskli bina yıkım işlemleri sürüyor.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, metruk binalarla ilgili çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların metruk binalarla ilgili ihbar, görüş ve öneriler için 444 44 26 numaralı Mavi Masa'ya ulaşabileceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.