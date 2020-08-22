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Tepebaşı'nda parklar göz alıyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Yapılan çalışmalar ile parklar, nezih ve bakımlı bir görünüm kazanırken çimler de periyodik olarak biçiliyor. Son olarak Batıkent, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Fevziçakmak, Keskin, Sütlüce, Şarhöyük, Şirintepe, Tunalı, Uludere, Yeşiltepe ve Zafer mahallelerinde bulunan parklarda bakım çalışması gerçekleştirildi. Eskişehirlilerin parklara yoğun ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, “Değerli Eskişehirlilerin, parklarda vakit geçirmeyi çok sevdiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın, kent genelinde yer alan parklarımızın keyfini kaliteli şekilde çıkarabilmesi için bakım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızdaki çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor” değerlendirmesinde bulundu.


Yetkililer ayrıca belirlenen program çerçevesinde parklardaki bakım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Mahalle sakinleri de parklarda yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

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