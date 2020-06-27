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Tepebaşında parkların bakım ve onarımı sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım-onarım çalışmalarıyla Gönüllü Bahçeleri ile parkları yeni bir görünüme kavuşturuyor. Ekipler bu kapsamda Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Mustafa Mansız Hobi Bahçesi'nde gerçekleştirilen zemin onarım işine devam ediyor. Ekipler ayrıca Aşağı Söğütönü Mahallesi 1018. Sokak ile 1022. Sokak arasında bulunan parkta yenileme, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1587. Cadde'de yer alan parkta piknik masası için engelli bağlantı yapımı, Uluönder Mahallesi'nde bulunan Gazi Yakup Satar Parkı'nda çim biçme çalışması yapıyor.

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