Tepebaşı'nda Ramazan öncesi denetimler

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan ayı öncesinde kontrol çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, ekmek ve simit fırınlarının yanı sıra pasta ile börek imal eden iş yerlerini de denetleniyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Denetimlerini sürdüren ekipler ekmek ve simit fırınlarının yanı sıra pasta ile börek imal eden işyerlerini de denetliyor. Zabıta ekipleri denetim esnasında iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ekmeklerin gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, işyeri ve çalışanların genel hijyen yönünden uygunluğu gibi hususlarda kontrol çalışması gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve özellikle korsan pide imali ile seyyar satışına izin verilmeyeceğini belirtiliyor.