Tepebaşı'nda Ramazan sevinci sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehirlileri bir araya getirdiği iftar sofraları Fevzi Çakmak ve Şarhöyük Mahallelerinde kuruldu. Başkan Ataç da mahalle sakinleri ile bir araya gelerek Ramazan sevincini paylaştı.

Tepebaşı Belediyesi'nin iftar sofraları farklı mahallelerde kurulmaya devam ediyor.

Son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi ve Şarhöyük Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftarlara çok sayıda Eskişehirli katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Şarhöyük'te iftar etkinliğine katılarak vatandaşlarla selamlaştı ve hayırlı Ramazanlar diledi. Başkan Ataç, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Tepebaşı Belediyesi olarak, mümkün olduğunca vatandaşlarımızı iftar sofralarımızda buluşturmaya gayret ediyoruz. Çünkü Ramazan bereketi paylaştıkça artıyor. Yaklaşan bayram öncesinde hemşerilerimle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Masaları dolduran çok sayıda mahalle sakini de sokak iftarına katılmaktan ötürü duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Tepebaşı Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Ataç vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.