Tepebaşı'nda sinek ilaçlama çalışmaları

Ekipler, farklı noktalarda gece-gündüz ilaçlama yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi halk sağlığı kapsamında yaptığı çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması yapılıyor. Ekiplerin gün içi ile birlikte gece saatlerinde de gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmaları, Tepebaşı ilçe sınırları içerisindeki merkez ve kırsal mahallelerde sürekli olarak gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, çalışmalar sırasında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanıldığını belirtti.

Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade ediyor.