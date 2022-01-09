İhlas Haber Ajansı

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Tepebaşı'nda sokak hayvanları besleniyor

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarını merkez mahallelerin yanı sıra kırsalda da ara vermeden sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, kırsal alanlarda ve kent merkezinde kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne su ile kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor. Hayvanseverler ve besleme gönüllüleri de Tepebaşı Belediyesi'ne sürdürdüğü hayvan dostu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletiyor.

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