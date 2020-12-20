İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı'nda tarih konuşmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 10’uncusu, “Osmanlı ve Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları” söyleşisi ile online olarak devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın 10'uncusu, “Osmanlı ve Türkiye'de Yılbaşı Kutlamaları” söyleşisi ile online olarak devam edecek.


Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin onuncusu koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek. “Osmanlı ve Türkiye'de Yılbaşı Kutlamaları” başlıklı Tarih Konuşmaları'nın moderatörü Prof. Dr. Nadir Suğur, konuğu ise Gökhan Akçura olacak. Söyleşiye katılmak isteyen tarih severler, etkinliğin QR kodunu ya da “tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp” sayfasında bulunan linki kullanabilecek. Etkinlik, Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından da canlı olarak yayınlanacak.


Söyleşi, 24 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Vatandaşlar kayıt için ad, soyadı ve telefon bilgilerini ise kultur@tepebasi.bel.tr adresine e-posta yoluyla iletebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.