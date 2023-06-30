Tepebaşı'nda uluslararası sanat etkinlikleri

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Başkan Ahmet Ataç'ın önderliğinde 2011 yılından bu yana, pandemi sürecinin engeli dışında her yıl düzenli olarak Uluslararası Şiir Buluşması'nı düzenliyor. 2011 yılında başlayan bu şiir yolculuğu, Yunus Emre'nin kenti olarak kabul gören Eskişehir'de geleneksel bir sanat etkinliğine dönüştü. Şiir Buluşmaları'nda her yıl bir onur konuğu ve onun şiirine ilişkin söyleşiler ile odak ülke şiiri ve şiire dair söyleşilerin yanı sıra şiir okumaları, sergiler ve kent gezileri yer alıyor. Ülkemizden ve yurt dışından pek çok şairi Eskişehir'de buluşturan ve onların birbirleriyle olan sanatsal paylaşım ve iletişimine imkan sağlayan Tepebaşı Belediyesi, usta şairlerle genç şairler arasındaki dayanışmaya da önayak oluyor.

“Şiir dostlukları kurmak”

Açılış konuşması yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şiirin toplum üzerindeki iyileştirici etkisine ve Eskişehir'in böyle uluslararası bir etkinlikle adını duyurmasının önemini olduğuna vurgu yaparak, “Küresel ve yerel pek çok sorunun günlük yaşama taşındığı zorlu bir süreci adımladığımız şu günlerde, kültür ve sanatın iyileştirici dokunuşlarına ihtiyacımız var. Özelde şiirin sözcüklerle oluşturduğu iyilik dünyası, bizleri bir araya getirip tanıştırması ve birlikte paylaşmamızı sağlaması dışında kültür alış verişiyle yeniden üretmemize de önayak oluyor. Şiir yolculuğumuzun her durağında sözcüklerin büyülü dünyasında yeni şiir dostlukları kurmak; barış içinde, birlikte üretme ve paylaşma mutluluğumuzu sıcak tutuyor” dedi.

Bu yılki Uluslararası Şiir Buluşması'nda, her buluşmada olduğu gibi çocuklar da unutulmadı. Çocuklar ve yetişkinler için şiirler yazmakta olan Elem Erk, Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü ile Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluştu ve onlarla şiir ve masal etkinliği gerçekleştirdi.

Dolu bir program

Şiir ve şairler üzerine yaptığı araştırmaları ile tanınan şair Cenk Gündoğdu, ‘Cumhuriyet ve Şiir' konulu söyleşide, Türk Şiirinin özellikle Cumhuriyet dönemindeki gelişimi ve bu süreçte oluşan şiir akımları ile bazı yönelimleriyle ilgili bilgiler aktardı. Haydar Ergülen'in moderatörlüğünde “Alova Şiiri” oturumunda, Ahmet Bozkurt, Volkan Hacıoğlu ve Zeynep Arkan Onur Konuğu Alova'nın şiirlerinde işlediği konular üzerinde durdu. Odak Ülke Portekiz'den gelen şairler Mario Tiağo Paixao, Catarina Nunes de Almeida, Daniel Jonas ve Tiago Torres da Silva da, Bengi De Sa Paixao moderatörlüğünde ‘Portekiz Şiiri'nde kendi şiir serüvenlerini aktardı. Bir başka söyleşi de, 30 yıl önce Sivas Madımak'ta yaşanan katliam ve yaşamlarını cezaevinde geçirmekte olan iki şair İlhan Sami Çomak ile Cengiz Sinan Çelik'in şiirleri hakkındaydı. Rahmi Emeç'in moderatörlüğünde Nalan Çelik, Haydar Ergülen ve Erkut Tokman konuştu. Tokman ayrıca, İlhan Sami Çomak için ‘Özgürlüğün Alfabesi' performansını gerçekleştirirken, program dışı sahne alan tiyatro oyuncusu Latif Tiftikçi'de, Nâzım Hikmet'in 60'ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle “Benerci Kendini Niçin Öldürdü” oyunundan bir kesit sundu. Bir başka önemli söyleşiyi gerçekleştiren öğretim görevlisi yazar ve şair Metin Turan ise, Âşık Veysel ve onun dünyaya bakışı ile yaşamı ve eserleri üzerinde durdu. Şiir Buluşmasının bir başka etkinliği de Âşık Veysel Kolaj Sergisiydi. Sergi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanıp Özdilek Sanat Merkezi'nde açıldı. Ayrıca iki ayrı şiir okumalarında yurt dışından, ülkemizden ve kentimizden katılan şairler şiirlerini katılımcılarla paylaştı.

Sanat Çalıştayı 12'inci kez düzenlendi

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın 12.'si düzenlendi. Yerli ve yabancı 14 ressamın katıldığı çalıştayda sanatçılar, 5 gün boyunca halka açık bir şekilde eserlerini oluşturdu. Sanat Çalıştayı'na katılan vatandaşlar etkinliğin çok değerli olduğunu söylerken, sanatçılar da eserlerini halk ile iç içe şekilde yapmanın çok özel bir deneyim olduğunu ifade etti. Bugüne kadar çalıştaya katılan 304 sanatçı, 400'den fazla eseri Tepebaşı Belediyesi'nin sanat koleksiyonuna kazandırdı.

“Halkımızı sanatla buluşturmak paha biçilemez”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen sanat etkinliklerinin halk için önemli olduğunu kaydederek, “Halkımızı sanatla buluşturmak amacıyla Tepebaşı Belediyesi ile 2010 yılında başlattığımız Ulusal Sanat Çalıştayı'nın başarısı, yerli ve yabancı sanatçıların ilgisiyle uluslararası olarak devam ediyor. Bir diğer gururumuz Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin kültür ve sanata desteğini, sanatın bütün dallarında sürdürmesidir. Tüm sanatçılarımıza, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin Türkiye'de tüm illere yayılmasını diliyorum, her yer Eskişehir olsun” şeklinde konuştu.