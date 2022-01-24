İhlas Haber Ajansı

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Tepebaşı'nda üniversiteye hazırlık kursları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençler için ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor.


Tepebaşı Belediyesi, gençlerin eğitimlerini her alanda desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlık kursları için kayıtlar başladı. Matematik, Türkçe ve edebiyat dersleri için gerçekleştirilecek olan kurslar, ücretsiz olarak düzenlenecek. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin katılabileceği kurslar hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (222) 322 98 48 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. 2 Eylül Gençlik Merkezi, Sütlüce Mahallesi, İstiklal Caddesi Numara 148 adresinde hizmet veriyor.

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