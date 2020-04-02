Tepebaşı'nda üretici birliği sürüyor

Eskişehir'de faaliyet gösteren üretici kooperatifleri, Tepebaşı Belediyesinin öncülüğünde birlikte hareket etmeyi sürdürüyor.

Üretici kooperatifleri, üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri alarak, kent halkının yerelde üretilen ürünleri tüketmesi için çalışıyor. Tepebaşı Belediyesi, üretici ve tüketim kooperatifleri arasında iş birliği sağlanması ve bu doğrultuda “Yerelde üret, yerelde tüket” kavramının hayata geçirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen üretici kooperatiflerinin temsilcileri, Eskişehirlilerin yerli ürünleri güvenle tüketebilmesi için çalıştıklarını belirtti.

“Gönül rahatlığıyla tüketilebilir”

Yeni üretim sezonu üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda kooperatif temsilcileri 2020 yılı üretim sezonu hazırlıkları için çalıştıklarını kaydederek, “Belediyemizin ruhsatlı pazar yerlerinde ürünlerimizi, vatandaşlarımıza sağlıklı, taze, ucuz ve güvenli bir şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Tepebaşı bölgesinde bitkisel üretim alanlarının (domates, salatalık, biber, patlıcan, marul, maydanoz, yaprağı yenen tüm yeşillikler) ekim hazırlıkları tamamlandı. Üretim sahalarındaki daralmanın aksine ihtiyaç fazlası ürün ve kaynak israfının önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımızın 2020 yılında sebze ihtiyacı konusunda mağdur edilmemesi için çabalıyoruz. Tarlalarımızda çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin nakilleri, konaklamaları ve çalışmalarıyla ilgili tedbirleri alıyoruz. Her zaman yanımızda olan Tepebaşı Belediyemizin ruhsatlı semt pazarlarında vatandaşlarımız, üreticilerimizden güvenle sağlıklı, taze ve ekonomik sebzeye ulaşabilirler. Semt pazarlarında üretici birliklerimizin logosu olan üyelerimizden, yerelde ve mevsiminde ürettiğimiz sebzeler, gönül rahatlığıyla tüketilebilir” ifadelerini kullandı.

“Tarıma ve üreticiye destek olmaya devam edeceğiz”

Kooperatifçiliğin, yerel üretim ve kırsal kalkınma açısından büyük önemi olduğunu kaydeden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konu hakkındaki değerlendirmesinde, “Tepebaşı bölgesinin gıda üretiminde önemli bir yerde olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantılar ile önemli mesafeler kat ediyoruz. ‘Milli ekonominin temeli tarımdır' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, tarıma ve üreticiye destek olmaya devam edeceğiz. Kooperatiflerimizin bir araya gelmesi de bunun için çok kıymetli. Eskişehir zaten kooperatifçilik deneyimi, temeli olan bir kent. Bu temelin üzerine koyarak, kooperatifçiliği ekonomik açıdan lokomotif bir güç haline getirebiliriz. Bu güzel ve verimli iş birliği için Tepebaşı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya; Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Yıldıray Kılıç, Yıldırım Çiftliği Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Murat Çavuş ve Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş katıldı.