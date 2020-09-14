İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler Kumlubel Mahallesi Şeref ve Edipler Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Görkem Sokak, Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak'ta asfalt çalışması yapıyor. Kaldırım, tretuvar ve bordür çalışmaları ise Esentepe Mahallesi Eğitimciler Parkı, Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak, Çamlıca Mahallesi Alp ve Alpsoy Sokak, Zafer Mahallesi Derman Caddesi, Batıkent Mahallesi Derman, Kervan, Devran, Dedeler ve Karaca Sokak, Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi, Basay ve Erlik Sokak'ta devam ediyor.


Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları ise Danişment, Karagözler, Alınca, Batıkent ve Sazova Mahallesi'nde sürüyor.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, belirlenen program çerçevesinde üstyapı çalışmalarının süreceğini belirtiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.