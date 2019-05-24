Tepebaşı'nda vergi için vezneye ulaşma kolaylığı

Bu kapsamda mobil vezne tahsilat araçları kentin birçok noktasında hizmet verecek. Ayrıca hizmet binasındaki vezneler de hafta sonunda açık olacak.

Bu kapsamda mobil vezne tahsilat araçları kentin birçok noktasında hizmet verecek. Ayrıca hizmet binasındaki vezneler de hafta sonunda açık olacak.

2019 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergisinin ilk taksidi için son ödeme günü olan 31 Mayıs'a kadar; engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirmeye devam edebilecek. Ayrıca belediye hizmet binasındaki vezneler hafta sonu da açık olacak.

Tepebaşı Belediyesi hizmet binasındaki veznelerin tatil günü olan 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 09.00-16.00 saatlerinde hizmet verecek olmasının yanı sıra mobil vezne tahsilat aracı da belirlenen tarihlerde mahallelerde hizmet verecek. Vatandaşlar, veznelerin çalışma yer ve saatleri hakkında bilgi almak için 444 44 26 numaralı Mavi Masa'ya ulaşabilecek.