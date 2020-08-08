Tepebaşı'nda yol ve kaldırım çalışmaları

Ekipler eş zamanlı olarak birçok mahallede yol ve kaldırım çalışması yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hızlı başladığı yaz sezonunu yoğun tempo ile çalışarak geçiriyor. Ekipler, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yol ve kaldırım çalışması yapıyor.

Asfalt çalışmaları Ertuğrulgazi Mahallesi Yaş, Fidan ve Çitekçi Sokak, Sazova Mahallesi Karagözler ve Sazova Caddesi, Şarhöyük Mahallesi Karadere ve Sevinç Sokak, Kumlubel Mahallesi Şeref ve Biçer Sokak, Şirintepe Mahallesi Turgut, Ülkümen, Metal, Kirazbakan ve Ateşçiçeği Sokak'ta sürüyor.

Kaldırım, kilit taş ve bordür çalışmaları ise Batıkent Mahallesi Çatalca, Cömert ve Çimenler Sokak, Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak, Gazipaşa Mahallesi Gül Sokak, Çamlıca Mahallesi Serdar ve Ayvalı Sokak ve Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta devam ediyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Uluönder Mahallesi Londra Sokak ile Kızılinler, Çalkara, Muttalip mahallelerinde gerçekleştiriliyor. Ekiplerin Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki yeni yol açma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti.