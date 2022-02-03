İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tepebaşı'ndan çocuklara tiyatro oyunu

Tepebaşı Belediyesi’nin, çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunu ’Çizmeli Kedi’ sanal ortamda beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin, çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunu 'Çizmeli Kedi' sanal ortamda beğeniye sunuldu.


Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar için hem eğlenceli hem de gelişimlerine faydalı aktiviteler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan 'Çizmeli Kedi' tiyatro oyunu da çocuklar için sanal ortamda erişime açıldı. Mehmet Yöre'nin yazdığı, Abdullah Yüksekcan'ın yönettiği oyunda Mert Yeldan, Simge Gülhan, Gizem Aydıngöz ve Fevziye Aydın sahne aldı. Yapımcılığını BKST Yapım ve KYB Medya'nın üstlendiği oyun, Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile yayınlandı. Çizmeli Kedi tiyatro oyunu, Tepebaşı Belediyesi'nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebiliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.