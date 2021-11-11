Tepebaşı'ndan doğru beslenme eğitimi

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara yönelik düzenlediği eğitici faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda yoga kursiyerine yönelik gerçekleştirilen doğru beslenme eğitimi de Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde yoğun katılım ile gerçekleşti. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde Acıbadem Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, katılımcılara sağlıklı kalabilmek adına beslenmenin önemini anlattı. Eğitimde kan şekeri kontrolü, bağırsak tembelliği, hareket etme ve sporun faydaları gibi konularda ele alındı. Katılımcılar da merak ettikleri konular hakkında sorularını, Toraman'a yöneltti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, birçok faydalı bilgi edindiklerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.