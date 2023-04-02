Tepebaşı'ndan küçük üreticiye sıvı gübre desteği

Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticilerine destek olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilecek destek çalışması ile şimdi de Tepebaşı ilçesinde üretim yapan küçük üreticilere sıvı gübre desteği sağlanacak. Belediye yetkilileri konuya ilişkin verdikleri bilgide, “Tepebaşı bölgesinde 50 dönüm veya altında üretim yapan ÇKS belgeli tarlası olan üreticilerimiz için sıvı gübre desteği sağlayacağız. Şartları sağlayanlara müracaat sırasına göre ürün verilecektir. Sıvı gübre desteği sınırlı sayıdadır” ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaatta bulunabiliyor.