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Tepebaşı'ndan onlıne satranç turnuvası

Tepebaşı Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için online satranç turnuvası düzenliyor.


Tepebaşı Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, pandemi nedeniyle özlediğimiz sosyal ve kültürel etkinlikleri çevrimiçi olarak vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor.


Bu kapsamda 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için online satranç turnuvası düzenleniyor. Son kayıt tarihinin 8 Mayıs Cumartesi olarak belirlendiği turnuva, 9 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Turnuvaya kayıtlar ise Tepebaşı Belediyesi'nin web adresindeki etkinlikler sayfasından yapılabilecek.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, katılımın ücretsiz olduğu turnuvada ilk 3 dereceyi almayı başaran yarışmacıları sürpriz hediyeler beklediğini ifade etti.

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