Tepebaşı'ndan tango kursu

Tepebaşı Belediyesi'nin tango kursuna katılan vatandaşlar, eğitmenlerden tango yapmanın inceliklerini öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kültür-sanat kapsamında gerçekleştirdiği etkinlik ve eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından 18 yaş üstü vatandaşlara yönelik tango kursu Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi'nde düzenleniyor. Perşembe günleri gerçekleştirilen tango eğitimlerinde katılımcılar, aşama aşama tango dansının inceliklerini öğrenerek pratik yapma imkânı buluyor. Kurslar, sınırlı kontenjan ve pandemi önlemleri eşliğinde düzenleniyor.