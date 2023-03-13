Tepebaşı'nın beslenme desteği 12 bin 540 öğrenciye ulaştı

Tepebaşı Belediyesi'nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği 32 okulda 12 bin 540 öğrenciye ulaştı. Destekten hem çocuklar hem de velilerden memnunken Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkânlarımız ile çocuklarımız ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlar için destek niteliğinde çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. İlkokul öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi de kısa sürede çok sevildi. Proje ile belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor. Okul girişinde açılan stantlar ile beslenmeler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topluyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar 32 okulda 12 bin 540 öğrenciye ücretsiz beslenme desteği ulaştırıldı. Belediye yetkilileri, çalışmanın veliler ve öğrenciler tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

“Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projenin, ülke ekonomisindeki olumsuzluklar ile birlikte değerli bir destek olduğunu belirtirken, “Tepebaşı Belediyesi olarak kentimize tüm gücümüzle katkı vermeye devam ediyoruz. Ne yazık ki enflasyon, ağırlaşan hayat şartları, giderek derinleşen ekonomik kriz tüm toplumumuzu derinden etkiliyor. Alım gücümüz her geçen gün daha da azalıyor. Çocuk okutan anne ve babalarımızın da çektiği zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu hassasiyet ile hayata geçirdiğimiz ilkokul öğrencilerimize beslenme desteği çalışmamız, kentimizin tamamından büyük beğeni topladı. Kısa sürede 32 okulda 12 bin 540 yavrumuza öğünlerini ulaştırdık. Çocuklarımızın yeterli ve sağlıklı şekilde beslenebilmeleri gerçekten çok önemli. Yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi Eskişehirli anne ve babalar biliyor. Çalışmamız ile evlatlarımıza öğünlerini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu darboğaz günleri dayanışma ve yardımlaşma ruhumuz ile aşacağız. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkânlarımız ile çocuklarımız ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beslenme desteğinden yararlanan öğrenciler memnun olduklarını belirtirken, veliler de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.