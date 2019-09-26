Tepebaşı'nın çocukları geleceğe sağlıkla gülümsüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının başarılı örneklerinden biri olan Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, halk sağlığı konusunda öne çıkan en önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında Şirintepe Mahallesi'nde hizmete giren merkezde bugüne kadar 50 bin 181 çocuk sağlık taramasından geçirildi. Merkezde tedavisi gerçekleştirilen çocuk sayısı ise 27 bin 772'ye ulaştı. Bu süreçte acil polikliniğine gelerek taraması yapılan hasta sayısı ise 29 bin 568 oldu. Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile sadece Tepebaşı'nın değil Eskişehir'in de örnek gösterildiği bir merkez haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişlere kavuşuyorlar. Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sadece ağız sağlığı ile ilgilenmeyip, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hakkındaki değerlendirmesinde, diş sağlığının erken yaşta kontrol altına alınmasının önemine değinerek, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni yaşama geçirmiştik. Merkezimizde sunduğumuz hizmetler ile çocuklarımız diş hekimi korkusu yaşamıyor, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak sağlıklı gülüşlere kavuşuyorlar. Bu hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı arttıkça, sağlıklı dişlere sahip olma oranları da artıyor. Bu koruyucu hekimlik uygulaması sadece bir sağlık projesi değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik örneğidir. Tepebaşı Belediyesi, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hayata geçirdiği örnek işler ile anılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 pedodontist, 5 diş hekimi, 6 diş hekimi asistanı, 1 psikolog, 2 danışma görevlisi, 2 temizlik personeli ve 1 güvenlik görevlisi ile hizmet veriyor.