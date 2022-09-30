Tepebaşı'nın desteği ile emeklerine sahip çıkıyorlar

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor.

İlk olarak Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Âli Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesindeki Hasan Âli Yücel Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor.

El işi ürünler beğeniye sunuluyor

Öte yandan Kadın Üretici El İşi Satış Noktası da faaliyetlerine devam ediyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, Pazartesi günleri Yaşamkent Mahallesinde, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, pazar günleri Hasan Âli Yücel Belde Evi bahçesinde el emeği göz nuru el işi ürünlerini kent halkının beğenisine sunuyor.

Pazar günleri Ekolojik Pazar

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar da pazar günleri hizmet veriyor. Ekolojik Pazar, doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketiminin adresi olarak faaliyet gösteriyor. Ekolojik Pazar, pek çok sertifikalı ürünü, yıllardır kent halkına ulaşmasını sağlıyor. Hasan Âli Yücel Belde Evi bahçesinde hizmet veren Ekolojik Pazar, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler ile Eskişehirlilerin beğenisini topluyor.