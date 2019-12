Tepeba??'n?n gen?lik merkezleri gen?lerin g?zdesi oldu

Tepeba?? Belediyesi Gen?lik Merkezleri, d?zenlenen etkinlikler ile gen?lerin verimli ?ekilde vakit ge?irmesine destek olurken; e?itim ?al??malar? ile de geli?imlerine destek oluyor. 19 May?s Gen?lik Merkezi ve 29 Ekim Gen?lik Merkezi'nin ard?ndan her y?l on binlerce genci a??rlayan merkezlerin ???nc?s?; Mart 2019'da 2 Eyl?l Gen?lik Merkezi ismi ile S?tl?ce Mahallesi'nde a??lm??t?. Gen?lik merkezleri b?ylelikle kentin 3 farkl? noktas?nda, d?zenledi?i etkinliklerin yan? s?ra ?ok say?da bran?ta ger?ekle?tirilen e?itim ?al??malar? ile de daha fazla gence hitap ediyor.

Konu hakk?nda bir de?erlendirmede bulunan Tepeba?? Belediye Ba?kan? Dt. Ahmet Ata? da, "Gen?lerimizin ?lke gelece?imiz a??s?ndan ?ok ?nemli oldu?unun bilincindeyiz. Onlar?n kendilerini geli?tirmesi, ?lkemiz i?in son derece de?erli. Buradan yola ??karak, gen?lerimize elimizden gelen deste?i vermeye devam edece?im. 19 May?s ve 29 Ekim Gen?lik Merkezlerimizden y?lda yakla??k 40 bin gencimiz yararlan?yordu. Bu imkanlar? de?erlendiren gen?lerimiz i?in son olarak 2 Eyl?l Gen?lik Merkezi'ni de hizmete a?t?k ve art?k oras? da dolup ta??yor. Gen?lerimizin e?itime, bilime, ki?isel geli?ime g?sterdi?i ilgi, benim i?in b?y?k bir mutluluk kayna??. Her zaman gen?lerimizin yan?nda olmaya devam edece?im? ifadelerini kulland?.

?te yandan gen?lik merkezleri, g?z d?nemi kurslar? ile her d?nemde oldu?u gibi yine gen?lerden yo?un ilgi g?r?yor. 55 farkl? bran?ta a??lan 72 kurs, bin 740 gencin kat?l?m? ile s?rerken, ?cretsiz olarak ger?ekle?tirilen e?itim ?al??malar?ndan dolay? memnuniyetini belirten gen?ler, Tepeba?? Belediyesi'ne de te?ekk?r ediyor.