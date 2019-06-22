Tepebaşı'nın parklarında bakım onarım sürüyor

Ekipler, sürdürülebilir bir ekosistemi sağlamak, bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak, katılımcı yöntemlerle yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, engelli bireylerin, kadınların, çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki parkların bakımını yaparken, diğer taraftan da yeni yaşam alanları inşa ediyor. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kış ayının parklardaki olumsuz etkilerini gidererek, Tepebaşı halkına yaraşır bir hal almasını sağlıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından parklar nezih ve bakımlı bir görünüm kazanırken, mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade etti.