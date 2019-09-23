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Tepebaşı'nın parklarında çalışmalar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları bakım-onarım çalışmalarıyla bölgedeki parkları yeni bir görünüme kavuşturuyor. Ekipler, sürdürülebilir bir ekosistem sağlamak, bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak, katılımcı yöntemlerle yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, engelli bireylerin, kadınların, çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak ekipler, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çim biçme işlemi gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından parklar bakımlı bir görünüm kazanırken, mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise, ilçe genelinde bulunan parklarda, ekipler tarafından sürdürülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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