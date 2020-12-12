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Tepebaşı'nın spor eğitimleri sosyal medyada

Tepebaşı Belediyesi tarafından evde sağlıklı şekilde spor yapılabilmesi amacı ile hazırlanan görüntülü pilates, aerobik ve jimnastik eğitimleri sosyal medya üzerinden vatandaşlara sunuluyor.


Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşların, sağlıklı şekilde zaman geçirebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzmanlar, evde geçirilen zamanda spor yapılmasının, sağlık yönünden çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Tepebaşı Belediyesi de eğitmenleri ile hazırladığı yetişkinler için pilates ve aerobik, çocuklar için de jimnastik derslerini, Youtube platformu üzerinden izlemeye sunuyor. Koronavirüs nedeniyle ara verilen pilates, aerobik ve jimnastik eğitimleri, online olarak gerçekleştiriliyor.


Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, Tepebaşı Belediyesi'nin “https://www.youtube.com/tepebasibld” adresindeki resmi Youtube kanalından izlenebiliyor.

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