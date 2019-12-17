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Tepebaşı'nın yüzücüleri derecelerle döndü

Eskişehir Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, İstanbul’da düzenlenen 13-14 yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası’ndan büyük başarı gösterdi.

Eskişehir Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, İstanbul'da düzenlenen 13-14 yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan büyük başarı gösterdi.


Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yüzme sporuna başlayan ve kendilerini geliştirerek Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü takımına katılan yüzücüler, 13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 13-14 yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan dereceler ile dönmeyi başardı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Enes Esiroğlu, Yusuf Konak ve Emre Kahraman derecelerini geliştirerek şampiyona barajlarını geçti. Müsabakalarda Yusuf Konak 50 Metre Sırtüstü kategorisinde Türkiye 8.'si, Emre Kahraman ise 50 Metre Kurbağalama kategorisinde Türkiye 2'incisi, 100 ve 200 Metre Kurbağalama kategorilerinde ise Türkiye 1'incisi olmayı başardı.

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