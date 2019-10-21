Tepebaşı'nın yüzücüleri finale gidiyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, farklı spor branşlarında elde ettiği başarılar ile Eskişehir'i başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Son olarak 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde, Ankara - Eryaman Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge müsabakalarına katılan kulüp yüzücüleri Zeynep Melda Kaçmaz, Şenel Ege Atay ve Ege Berke Arslanoğlu gerekli barajları geçerek aralık ayında yapılacak olan Final müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Müsabakalara katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken desteklerinden ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a da teşekkürlerini iletti.